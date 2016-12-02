Роскомнадзор вынес новое предупреждение редакции издания The New Times за использование мата. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Нарушение выявили в статье «Чувства есть у всех, и каждый сам за них в ответе» от 21 ноября 2016 года. В ней рассказывается о прошедшем в Санкт-Петербурге пикете против уголовной статьи об оскорблении чувств верующих, который провела группа православных священнослужителей. В прямой речи одного из прохожих упоминается нецензурное обозначение женщины распутного поведения — одна буква в нем заменена многоточием.

В Роскомнадзоре напомнили, что законодательство запрещает СМИ распространять материалы, содержащие мат, и потребовали незамедлительно отредактировать статью.

1 февраля 2016 года Роскомнадзор вынес The New Times первое предупреждение за девять лет существования журнала — сразу после выхода статьи о предполагаемой дочери президента России Владимира Путина. Поводом для этого стало то, что журнал упомянул запрещенную организацию «Правый сектор», не указав, что она запрещена.

Если издание получает два предупреждения за 12 месяцев, то, согласно закону, суд может отозвать у него лицензию.