На строительство третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево, которая должна появиться к чемпионату мира по футболу 2018 года, не хватает денег. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, на проект стоимостью 35,5 миллиарда рублей требуется еще 13 миллиардов. Общий же дефицит госфинансирования для всех объектов Шереметьева оценивается в 19 миллиардов рублей.

В Минэкономики «Коммерсанту» заявили, что не знают о нехватке денег на строительство взлетной полосы. В «Администрации гражданских аэропортов (аэродромов)» на запрос издания не ответили, а в Минтрансе газете посоветовали обратиться в Росавиацию.

В Росавиации заявили, что нехватка денег возникла «из-за ряда нерешенных вопросов», в том числе из-за появления дополнительных расходов, связанных с переносом газопровода и расселением поселков. При этом в ведомстве подчеркнули, что уже знают, где взять деньги. Предполагается, что для строительства взлетно-посадочной полосы используют сэкономленные на других объектах средства. Точную сумму, которой не хватает на окончание реконструкции, в Росавиации не назвали.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону и Сочи.

К началу соревнований в Шереметьеве должны появиться новый терминал, межтерминальный переход, новый карго-комплекс, третий топливно-заправочный комплекс и третья взлетно-посадочная полоса. Глава совета директоров аэропорта Александр Пономаренко уже предупреждал, что в случае нехватки госфинансирования полосу могут достроить в «усеченном варианте» — без магистральной и одной соединительной рулежной дорожки.