Исследовательская компания TNS Russia выяснила, сколько жителей Москвы 1 декабря следило за посланием президента России Федеральному собранию. Об этом сообщает ТАСС.

44,7 % москвичей старше 18 лет посмотрели

трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию