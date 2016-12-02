Сколько москвичей смотрели трансляцию послания президента Федеральному собранию
Исследовательская компания TNS Russia выяснила, сколько жителей Москвы 1 декабря следило за посланием президента России Федеральному собранию. Об этом сообщает ТАСС.
44,7 %
москвичей старше 18 лет посмотрели
трансляцию послания Владимира Путина Федеральному собранию
При подсчете учитывались зрители, посмотревшие выступление на Первом канале, на каналах «Россия-1», «Россия-24», «Звезда» и «Мир».
В 2015 году трансляцию смотрели 49 % жителей Москвы.
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