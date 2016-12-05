Оппозиционера Ильдара Дадина этапировали из исправительной колонии № 7 в Карелии в неизвестном направлении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника пресс-службы управления ФСИН по республике Карелии Виталия Фефелова.

«Столько разговоров было о переводе, и Москва приняла решение. Нам пришло указание. И он был этапирован в другой регион», — заявил Фефелов. Он также отметил, что не имеет права раскрывать информацию о том, куда был переведен Дадин, и сообщит это только одному из его родственников по выбору не позднее десяти дней со дня прибытия в новую колонию.

Адвокат оппозиционера добавил, что он не получил никаких письменных свидетельств о переводе Дадина. «Сегодня я прибыл для встречи со своим подзащитным, но мне сообщили в администрации ФКУ ИК-7, что он якобы куда-то этапирован. Мое заявление об ознакомлении с материалами его личного дела и о встрече с ним находится в колонии, сейчас я ожидаю развития ситуации», — рассказал адвокат Дадина, Николай Зборошенко.

UPD (14:02): По сообщению «Фонтанки» со ссылкой на неназванные источники в карельском управлении ФСИН, Дадина перевели в одно из исправительных учреждений в Кировской области. Однако официального подтверждения этой информации нет.

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по статье за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия (212.1 УК РФ). Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.

В начале ноября в СМИ попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеже. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством.