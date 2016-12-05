Глава Сегежского следственного отдела отказался предоставлять материалы проверки по заявлению о пытках юристу Николаю Зборошенко, представляющему интересы оппозиционера Ильдара Дадина в Европейском суде по правам человека. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».

Причины отказа в предоставлении документов Зборошенко в Следственном комитете называть не стали.

Ранее стало известно, что Ильдар Дадин был этапирован из исправительной колонии № 7 в Карелии в «неизвестном направлении». Утром адвокат оппозиционера пытался попасть к осужденному, однако ему отказались называть новое место содержания Дадина.

7 декабря 2015 года Басманный райсуд Москвы приговорил Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Этот приговор стал первым в России по статье за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия (212.1 УК РФ). Затем Московский городской суд сократил срок наказания на полгода. Активист добивается полной отмены приговора.

В начале ноября Дадина написал письмо, в котором он жаловался на пытки и избиения со стороны администрации ИК № 7 в карельском городе Сегеже. Дадин утверждал, что глава учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством.