Министерство культуры России предложило сократить финансирование федеральной целевой программы «Культура России» на 2012–2018 годы на 38,1 миллиарда рублей. Документ с проектом размещен на сайте нормативных правовых актов.

Согласно документу, финансирование программы до 2018 года составит 146,5 миллиарда рублей, из которых 139,4 миллиарда предполагается выделить из федерального бюджета страны. А в последней редакции программы от 20 января 2016 года объем финансирования был установлен на уровне 184,6 миллиарда рублей, включая 174,8 миллиарда рублей за счет финансов федерального бюджета.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, окончательный объем финансирования программы будет определен после принятия федерального бюджета на 2017–2019 годы.

Согласно данным сайта Минэкономразвития, на ФЦП «Культура России» в 2016 году пошло около 9 миллиардов рублей. Всего за последние четыре года на программу направили 88,5 миллиарда рублей.

В числе целей программы «Культура России» заявлены: сохранение российской культурной самобытности; обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности; выявление, охрана и популяризация культурного наследия народов Российской Федерации; создание позитивного культурного образа России в мировом сообществе.