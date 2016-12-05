Житель Москвы Кирилл Тропицын подал иск к компании McDonald's из-за получения травмы щеки селедочной костью в ролле. Об этом со ссылкой на адвоката москвича Сапижат Гусниеву сообщает ТАСС.

«Мы просим Тверской суд Москвы взыскать в пользу Кирилла Тропицына 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — заявила юрист.

В исковом заявлении утверждается, что 1 декабря Тропицын съел ролл «Селедка под шубой» в ресторане на проспекте Жукова. После этого молодой человек почувствовал «резкую боль справа в области щеки». Посмотрев в зеркало заднего вида в своей машине, он увидел, что «из щеки торчала рыбья кость», утверждает юрист.

Молодого человека госпитализировали в отделение хирургической стоматологии ГБУЗ «Челюстно-лицевого госпиталя для ВВ», где после осмотра ему извлекли кость.

Информацию о поступлении заявления к ЗАО «Москва-Макдоналдс» от имени Тропицына подтвердила РИА «Новости» пресс-секретарь Тверского районного суда Анастасия Дзюрко. Дата рассмотрения дела пока что не назначена.