Оператор связи МТС решил не менять тарифы на звонки в роуминге после запроса Федеральной антимонопольной службы. Об этом в Telegram службы рассказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.

«МТС отказалась от повышения тарифов в роуминге. Об этом сегодня сообщила компания в ответ на запрос ФАС», — сказал Голомолзин.

Представитель оператора Дмитрий Солодовников заявил VC.ru, что решение не менять тарифы на роуминг было принято из-за сложной экономической ситуации и просьб абонентов. «Мы приняли это решение в ответ на многочисленные обращения наших клиентов и с учетом непростой экономической ситуации, особенно в регионах. Никаких повышений цен на звонки в роуминге в 2016 году, перед зимним отпускным сезоном, не произойдет», — утверждает Солодовников.

25 ноября ФАС направила запрос мобильным операторам МТС и «Мегафон», в котором потребовала обосновать рост цены на услуги связи в роуминге. Также антимонопольная служба намерена получить объяснение тарифной политики от «Вымпелкома» и Tele2, от которых ведомство ожидало ответов до 5 декабря.

При этом 22 ноября в МТС объявили, что с 9 декабря оператор намерен повысить стоимость минуты разговора в базовых тарифах на 38 международных направлениях, снизив цены на часть опций для роуминга. Тогда оператор предполагал, что стоимость минуты разговора в роуминге в среднем вырастет на 13 %.