На встрече с работниками завода в Челябинске президент России Владимир Путин рассказал о своей главной мечте. Его слова приводит агентство «Интерфакс».

Я хочу успешно завершить свою карьеру Владимир Путин, президент России

Одновременно с этим глава страны признался, что хотел бы попутешествовать. «Сегодня все мои путешествия сводятся к тому, что я приезжаю в аэропорт, из него перебираюсь в какое-то помещение, потом назад в аэропорт, вот вроде куда-то съездил. Мне хотелось бы, конечно, по-другому путешествовать, посмотреть на природу, на какие-то исторические достопримечательности», — пояснил он.

Следующие президентские выборы в России состоятся в 2018 году. Ранее Путин заявлял, что пока еще не уверен, что воспользуется своим конституционным правом на четвертый президентский срок. По его словам, это будет зависеть «от конкретной ситуации в стране, в мире и от его собственных настроений».