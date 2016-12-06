В России утвердили новую доктрину информационной безопасности. Соответствующий указ президента страны Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что основными угрозами для России являются возросшие возможности разведок иностранных государств и террористических группировок по применению информационных технологий для сбора данных о российских госорганах, научных организациях и предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Также в концепции упоминается увеличение числа материалов СМИ с предвзятой оценкой российской политики и дискриминация отечественных журналистов за рубежом. Кроме того, в документе отмечается рост преступности в кредитно-финансовой сфере.

В качестве одного из направлений обеспечения информационной безопасности указана «нейтрализация информационного воздействия, направленного на размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Также власти предлагают сосредоточиться на предотвращении военных конфликтов, которые могут возникнуть при применении информационных технологий.

В числе национальных приоритетов названы «обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и гражданина в части, касающейся получения, использования информации», обеспечение информационной поддержки институтов взаимодействия государства и гражданского общества, а также «применение информационных технологий в интересах сохранения культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей многонационального народа России».

Что касается текущего состояния информационной безопасности России, то составители доктрины отмечают, что страна все еще сильно зависит от зарубежных поставщиков — как по компонентной базе, так и в программном обеспечении. Кроме того, в России не хватает квалифицированных кадров, а обеспечение безопасности информационных сетей проводится бессистемно.

Предыдущую концепцию информационной безопасности России утвердили в 2000 году. Работа над новой доктриной началась в 2015 году. Тогда в Совете безопасности заявляли, что она будет заточена под импортозамещение.