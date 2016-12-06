В Общественной палате предложили разрешить водителям пожарных машин и скорой помощи таранить неправильно припаркованные автомобили, если они мешают беспрепятственному въезду во двор дома. Об этом сообщает газета «Известия».

По мнению общественников, неправильно припаркованные машины создают угрозу безопасности, так как они мешают работе оперативных служб, что может привести к гибели людей. В ОП отмечают, что особенно остро эта проблема наблюдается в Москве.

По задумке авторов инициативы, ущерб, который машины скорой помощи или пожарных причинят неправильно припаркованным автомобилям, должны будут покрывать страховые компании или сами автовладельцы, нарушающие правила парковки. Однако во Всероссийском союзе автостраховщиков уже заявили, что ни одна компания не возьмется страховать риск умышленного повреждения чужой собственности.

В Госдуме же предлагают решать проблему более системно — проектировать новые дома с учетом большего количества мест для автомобилей.