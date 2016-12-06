86 депутатов Госдумы шестого созыва, не прошедшие в новый состав нижней палаты парламента, продолжают занимать служебные квартиры на улице Улофа Пальме в Москве. Об этом член думского комитета по регламенту Владимир Поздняков рассказал агентству «Интерфакс».

В связи с переносом выборов в Госдуму в 2016 году с декабря на сентябрь у парламентариев, не прошедших в седьмой созыв, оставалось право пользования служебным жильем по 4 декабря включительно. Учитывая, что 5 октября новый состав официально стал легитимным, у экс-депутатов было как минимум два месяца, чтобы решить проблемы с жильем, но многие из них до сих пор этого не сделали, из-за чего новые избранники вынуждены проживать в гостиничных номерах. Поздняков уже обратился в партии с просьбой посодействовать разрешению ситуации.

Выселить, и все. Решительно опечатать дверь. Или следует заставить их оплачивать расходы, которые в настоящее время несет государство для аренды жилья, в основном — гостиничных номеров, для депутатов седьмого созыва Владимир Поздняков, член комитета Госдумы по регламенту

По данным агентства «РБК», в предыдущих созывах процедура выселения бывших депутатов и заселения только что избранных занимала до одного года.