Директор Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени Щусева Ирина Коробьина объявила о своем уходе. На своей странице в Facebook она объяснила это решение тем, что министерство культуры назначило исполняющим обязанности директора музея на время ее вынужденного отсутствия главного бухгалтера организации А. Сумнительную.

По словам Коробьиной, Сумнительная допускала «многочисленные нарушения и недочеты в области своей служебной деятельности». Также Коробьина высказала недовольство возвращением в музей его замглавы, который был ранее уволен за неисполнение трудовых обязанностей.

В пресс-службе музея информагентству «Москва» заявили, что им неизвестно об уходе Коробьиной с должности. Там отметили, что сейчас она находится на больничном.

«Такой информации к нам в пресс-службу не поступало. Если Ирина Михайловна что-то написала на своей странице в социальной сети, то это является ее личной страницей. Она в данный момент находится на больничном», — рассказали в музее.

The Village не удалось оперативно получить комментарий Коробьиной.