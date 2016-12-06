На Пушкинской площади 15 декабря состоится сход автомобилистов против расширения в Москве зон платной парковки. Сообщение об этом было размещено в Facebook в «Автомобилисты Москвы».

Акция начнется в 19:30. Мероприятие пройдет в формате встречи граждан с депутатами Государственной думы. Организаторы отмечают, что городские власти отказали в проведении митинга, поэтому нельзя будет использовать плакаты, растяжки или флаги.

Московская мэрия с 26 декабря введет платную парковку еще на 206 улицах. Новые зоны платной парковки были определены совместно с муниципальными депутатами, транспортными экспертами и жителями города. Полный список улиц можно найти на сайте.

С 2 декабря на 732 улицах Москвы подорожала парковка. Список улиц, которых коснулось подорожание, опубликован на Едином транспортном портале.

Платная парковка на улицах Москвы появилась в 2012 году. Изначально деньги за стоянку взимались только в центре города, однако постепенно платные зоны распространились и на другие районы.