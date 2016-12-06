Московский окружной военный суд вызвал на допрос в качестве свидетеля в рамках дела об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова заместителя батальона Внутренних войск России «Север» Руслана Геремеева. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство представителей семьи убитого политика. Адвокат Ольга Михайлова отметила, что, по ее мнению, Геремеев знал «о преступной деятельности подсудимых, служил вместе с Зауром Дадаевым, а также проживал в Москве на улице Веерной, где его регулярно посещали подсудимые».

Процесс по делу об убийстве политика Бориса Немцова стартовал в Москве в понедельник, 3 октября. Дело рассматривает Московский окружной военный суд.

На скамье подсудимых — пятеро выходцев из Чечни — Заур Дадаев, Анзор Губашев, Шагит Губашев, Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов. Всем им предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору или по найму. Вину они не признают. Заказчиком убийства Немцова Следственный комитет называет бывшего бойца батальона «Север» Руслана Мухудинова, который скрывается. По некоторым данным, он может находиться в Чечне.