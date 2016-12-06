Министерство финансов предложило снизить темпы роста заработной платы врачей и других работников здравоохранения в регионах в 2017 году практически вдвое — с 10,6 до 5,4 %. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующие поправки уже вошли в проект бюджета, который одобрил профильный комитет Госдумы.

По словам замминистра финансов Татьяны Нестеренко, сокращение темпов роста доходов медицинских работников позволило бы снизить нагрузку на региональные бюджеты, так как в них не хватает денег на софинансирование роста зарплат на 10,6 %. Деньги, которые должны были пойти на увеличение выплат, предлагается зарезервировать внутри Фонда обязательного медицинского страхования. В последующие годы эти средства — около 75,9 миллиарда рублей — могут быть израсходованы в соответствии с изначальными планами, если ситуация с региональными бюджетами будет более благоприятной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что пока предложение по сокращению темпов роста доходов медиков исходит исключительно от министерства финансов и не отражает единого мнения правительства, так как инициатива еще не прошла межведомственного согласования. Он также напомнил, что позиция Кремля касательно социальной сферы содержится в майских указах президента — она не менялась.