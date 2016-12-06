Во время процесса в Московском окружном военном суде по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова обвинение рассказало о пропаже двух свидетелей. Об этом сообщает «Новая газета».

По словам прокурора Марии Семененко, речь идет о водителе снегоуборочной машины Будникове и о прохожем Молодых. К Будникову, который в момент убийства работал на мосту, с просьбой позвонить в полицию обратилась находившаяся с Немцовым Анна Дурицкая. Молодых, по утверждению стороны обвинения, видел машину нападавших, которая уезжала от Большого Москворецкого моста.

Прокурор заявила о пропаже Молодых и Будникова в ответ на претензии защитников подсудимых в том, что обвинение не вызвало этих свидетелей в суд.

Ранее суд вызвал на допрос в качестве свидетеля заместителя батальона внутренних войск России «Север» Руслана Геремеева.

Процесс по делу об убийстве политика Бориса Немцова стартовал в Москве 3 октября. Дело рассматривает Московский окружной военный суд.

На скамье подсудимых — пятеро выходцев из Чечни — Заур Дадаев, Анзор Губашев, Шагит Губашев, Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов. Всем им предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору или по найму. Вину они не признают. Заказчиком убийства Немцова Следственный комитет называет бывшего бойца батальона «Север» Руслана Мухудинова, который скрывается. По некоторым данным, он может находиться в Чечне.