Нагатинский районный суд Москвы лишил автомобилиста на шесть месяцев прав за то, что он заклеил флаг Украины на номерах своей машины флагом самопровозглашенной Донецкой народной республики. Материалы с решением суда опубликованы на сайте мировых судей Москвы.

Мировой судья решил, что водитель передвигался на машине с подложными знаками, не соответствующими данным, которые указаны в свидетельстве о регистрации транспортного средства.

При этом в тексте постановления упоминания ДНР и Украины заменены звездочками. О том, что речь в документе идет об этих государствах, сообщает «Газета.Ru». Также полный текст постановления с упоминаниями государств опубликован сайтом «Автоцентр».

В суде владелец автомобиля заявил, что в ДНР ведется переоформление знаков на транспортные средства, поэтому ему нужно было дождаться своей очереди. На это время водитель решил наклеить флаг республики на свой номер самостоятельно.