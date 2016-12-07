В ходе крупномасштабной спецоперации в Москве и Московской области задержали более 25 человек, подозреваемых в экстремизме и пособничестве терроризму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Спецоперация проводилась сотрудниками ФСБ совместно с центром „Э“ МВД и бойцами спецназа», — рассказал источник.

Он отметил, что задержанных подозревают в экстремистской деятельности, пособничеству террористам и связях с ваххабистским подпольем в России. Задержания проходили по нескольким десяткам адресов.