Кафе московской ресторанной сети «Му-Му» закрыли после того, как в нем отравились школьники из Калининграда. Об этом сообщили РИА «Новости» в Роспотребнадзоре.

По словам представителей ведомства, проверка во всех кафе, где ели дети, показала, что еда была некачественной именно в «Му-Му» на Нахимовском проспекте. Сейчас работу кафе временно приостановили. Также суд решил закрыть на 90 дней столовую при отеле на Мосфильмовской улице — там жили школьники из Калининграда.

Кроме того, Роспотребнадзор выборочно проверил отдельные кафе сети «Му-Му» и обнаружил нарушения в заведении на проспекте Мира. В «Му-Му» в Малом Гнездниковском переулке у двух сотрудников выявили норовирус второго генотипа — заболевание, которое протекает с симптомами пищевого отравления.

3 декабря группу из 79 школьников сняли с поезда на обратном пути в Калининград с симптомами острой кишечной инфекции. Детей госпитализировали в инфекционное отделение одной из городских больниц Смоленска.