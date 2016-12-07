Внешнюю политику президента России Владимира Путина признали одним из основных рисков для мировой стабильности в 2017 году. Это следует из обновленного «Справочника пессимиста» от агентства Bloomberg.

Почти 60 % опрошенных агентством аналитиков, экономистов и стратегов назвали поведение Кремля опасным для других стран, что соответствует третьему месту в общем рейтинге предполагаемых рисков для стабильности в мире.

На втором месте по общему числу опасений с показателем в 80 % оказалась внешняя политика избранного президента США Дональда Трампа, уже обещавшего построить стену на границе с Мексикой и ввести новые пошлины на товары из Китая.

На первом же месте с почти 85 % голосов расположилась непредсказуемость выборов в Евросоюзе, в частности — в Германии, Франции и, возможно, в Великобритании.

Кроме того, в топ ключевых угроз политической стабильности в 2017 году вошли Brexit, возможность начала глобальной кибервойны и вероятность смены власти в Китае.