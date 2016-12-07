Компания «Аэрофлот» сообщила об отмене 128 рейсов, запланированных на 7–9 декабря, из-за погодных условий, говорится в заявлении на сайте перевозчика.

«По метеопрогнозу на указанные даты, предоставленному ПАО „Аэрофлот“ GIS Meteo — прогнозы Главного авиационного метеоцентра (ГАМС), ожидается облачность, снег, временами сильный, боковой ветер 6–11 метров в секунду, порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 7 декабря отменяются 45 рейсов, 8 декабря — 57 рейсов, 9 декабря — 26 вылетов. 7 и 9 декабря также задерживаются восемь вылетов, 8 декабря — 22 рейса.

С полным списком отмененных и задерживающихся рейсов можно ознакомиться на сайте компании.