Сколько Баста заплатит Децлу за твит про «лохматое чмо»
Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил иск рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, о компенсации за оскорбления в соцсетях со стороны Василия Вакуленко — рэпера Басты. Об этом сообщает ТАСС.
50 000
Рублей суд обязал Басту
выплатить за твит в адрес Децла
Толмацкий подавал иск о защите чести и достоинства на миллион рублей за твит «Децл — лохматое ЧМО», опубликованный Вакуленко. Кроме того, как отмечает «Медиазона», Децл хотел от Басты опровержения изложенных в твите сведений.
Конфликт между рэперами разгорелся в августе, когда рэпер Кирилл Толмацкий пожаловался в своем твиттере на громкую музыку в московском клубе «Газгольдер» на территории бывшего завода «Арма». По словам музыканта, вечеринки в «Газгольдере» мешают ему спать, хотя Толмацкий живет не очень близко к клубу. В ответ Баста написал в твиттере: «Децл — лохматое чмо 2».
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