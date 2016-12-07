Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону удовлетворил иск рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, о компенсации за оскорбления в соцсетях со стороны Василия Вакуленко — рэпера Басты. Об этом сообщает ТАСС.

50 000 Рублей суд обязал Басту

выплатить за твит в адрес Децла



Толмацкий подавал иск о защите чести и достоинства на миллион рублей за твит «Децл — лохматое ЧМО», опубликованный Вакуленко. Кроме того, как отмечает «Медиазона», Децл хотел от Басты опровержения изложенных в твите сведений.

Конфликт между рэперами разгорелся в августе, когда рэпер Кирилл Толмацкий пожаловался в своем твиттере на громкую музыку в московском клубе «Газгольдер» на территории бывшего завода «Арма». По словам музыканта, вечеринки в «Газгольдере» мешают ему спать, хотя Толмацкий живет не очень близко к клубу. В ответ Баста написал в твиттере: «Децл — лохматое чмо 2».