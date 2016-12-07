Тверской суд Москвы оштрафовал организацию Международный «Мемориал» за отказ добровольно регистрироваться в качестве НКО-иностранного агента. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Назначить Международному историко-просветительскому, благотворительному и правозащитному обществу „Мемориал“ штраф в размере 300 тысяч рублей», — говорится в решении суда.

Суд признал организацию виновной по статье «нарушение порядка деятельности НКО, выполняющей функции иностранного агента». Таким образом, суд согласился с позицией Минюста.

Представитель «Мемориала» заявила, что организация не считает себя виноватой и собирается оспаривать постановление о штрафе: «Согласно постановлению Конституционного суда РФ международные организации не могут быть иностранными агентами, поэтому „Мемориал“ привлекать как международных агентов нельзя».