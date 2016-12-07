Международный олимпийский комитет продлил санкции, введенные летом 2016 года против России на фоне допингового скандала. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Изначально предполагалось, что действие санкций закончится в 2016 году, однако теперь МОК заявил, что ограничения сохранятся «до следующего уведомления».

Из-за санкционного режима МОК не может организовывать или патронировать проведение каких-либо спортивных мероприятий или встреч в России. Более того, организация уже обратилась ко всем федерациям зимних олимпийских видов спорта с призывом заморозить подготовку основных мероприятий в России (в том числе чемпионатов мира) и искать новых организаторов.

18 июля 2016 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства выпустила доклад об употреблении допинга российскими спортсменами при содействии чиновников и спецслужб. 19 июля Международный олимпийский комитет ввел против страны санкции. Сотрудников министерства спорта, имена которых упоминались в докладе, временно отстранили от работы. Одновременно с этим президент России Владимир Путин поручил создать независимую комиссию по борьбе с допингом.