Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов поручил разработать «индекс человеческого достоинства». Об этом сообщается на его официальном сайте.

Глава республики подчеркнул, что главным для «нормального человека» и «особенно дагестанца» является «чувство собственного достоинства». В связи с этим в первую очередь состоящий из десятков индикаторов индекс будет описывать достоинство каждого человека в отдельности. При этом его можно будет применять и для определения «достоинства рода» и «достоинства села, района и республики».

Разработкой индекса займется руководитель пресс-службы администрации главы и правительства республики Тамара Чиненная вместе с журналистами.

Абдулатипов отдал соответствующее поручение в преддверии своего послания к Народному собранию республики. В нем он собирается затронуть темы благоустройства поселений и подготовки высококвалифицированных специалистов.