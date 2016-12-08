Федеральное агентство по делам национальностей и министерство внутренних дел разрабатывают систему анкетирования для выявления склонности студентов к экстремизму. Об этом сообщает газета «Ведомости».

По словам ведущего консультанта управления мониторинга, анализа и прогноза ФАДН Валентины Лазы, исследование планируется проводить либо среди студентов первого курса, либо среди абитуриентов. При этом оно затронет учащихся и высших, и средних специальных учебных заведений.

Сама методика анкетирования пока до конца не определена. К основным факторам, которые влияют на формирование у студентов склонности к экстремизму, относят их материальное положение и настроенность на риск, а также наличие или отсутствие экстремистов в окружении учащихся и степень доверия власти и общественным институтам, в особенности — президенту страны.

Кроме того, пока не принято решение, как использовать полученные результаты, так как здесь возникает этическая проблема. Тем не менее, предполагается, что полученные при анкетировании данные могут передаваться проректорам по воспитательной работе или же госорганам — например, в Центр по противодействию экстремизму или в ФСБ.

Сейчас проект проходит согласование с правительством Москвы, так как столица станет первым регионом, где опробуют данную методику. В дальнейшем анкетирование проведут и в других регионах России.