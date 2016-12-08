Генеральный прокурор России Юрий Чайка оценил общую сумму ущерба от преступлений коррупционной направленности за 2016 год. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

43 800 000 000 рублей составил

общий ущерб от коррупции

в России в 2016 году

По словам Чайки, это равносильно примерно 10 % от суммарного ущерба по всем видам преступлений в целом по стране.

В середине 2015 года глава Следственного комитета России Владимир Маркин оценивал ежегодный ущерб экономике страны от действий коррупционеров в 40 миллиардов рублей. Таким образом, показатель 2016 года оказался почти на 10 % выше среднестатистического.

Что касается мер по компенсации нанесенного вреда, то, по словам Чайки, за последние полтора года суды удовлетворили гражданские иски прокуроров и потерпевших более чем на 11 миллиардов рублей. Коррупционеры добровольно погасили ущерб на 6,8 миллиарда рублей. Кроме того, у них изъяли деньги и ценности почти на 10 миллиардов рублей и арестовали имущество на 34,6 миллиарда.