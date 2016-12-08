Министерство внутренних дел предложило запретить опасным футбольным болельщикам въезд в Россию во время чемпионата мира по футболу в 2018 году. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Из него следует, что для обеспечения безопасности на матчах в России создадут черный список иностранных футбольных болельщиков, который будет пополняться за счет данных от зарубежных правоохранительных органов и Интерпола. Аналогичным образом в 2016 году поступила Франция, закрыв границы для 2,3 тысячи футбольных хулиганов.

При этом МВД не планирует заранее предупреждать болельщиков о том, что им закрыт въезд в Россию. А чтобы избежать несвоевременного вынесения решений о неразрешении въезда во время массового прибытия туристов на чемпионат, ведомство будет принимать их «в списочном формате» — в отношении сразу нескольких иностранных граждан или людей без гражданства.

Одновременно с этим стало известно о предложении премьер-министра страны Дмитрия Медведева ужесточить наказание для болельщиков за бесчинства на стадионах.

Предполагается, что Кодекс об административных правонарушениях дополнят списком грубых нарушений правил поведения во время соревнований. Сейчас к основным нарушениям относится нецензурная брань, нахождение на матчах в пьяном виде, выбегание на поле и бросание на него предметов, а также пронос и использование пиротехнических изделий.

Также в законопроекте прописано двукратное увеличение суммы штрафов для нарушителей: минимального — до 40 тысяч рублей, а максимального — до 50. За нарушение запрета посещать официальные спортивные соревнования предусмотрен арест на срок от 10 до 15 суток. Иностранцев и лиц без гражданства за повторные нарушения планируется штрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей с выдворением за пределы страны.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону и Сочи. Предполагается, что на него продадут больше 3 миллионов билетов. Примерно треть из них приобретут иностранцы.