Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил обвиняемого в хищениях Григория Пирумова от должности заместителя министра культуры. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что Пирумов, находящийся сейчас под арестом по обвинению в мошенничестве, сам подал заявление об отставке.

В марте 2016 года в Москве арестовали шестерых подозреваемых по делу о махинациях в министерстве культуры.

Среди участников преступной группировки под руководством Пирумова оказались директор управления имуществом и инвестиционной политики ведомства Борис Мазо, директор подведомственного министерству ФГКУ «Центр реставрации» Олег Иванов, советник гендиректора компании «Линнит-Консалт» Никита Колесников, а также глава строительной фирмы АО «Балтстрой» Дмитрий Сергеев и ее управляющий Александр Коченов.

По версии следствия, они заключали госконтракты на реставрацию объектов культурного наследия по завышенным ценам. В деле упоминаются четыре эпизода: Новодевичий монастырь, Драмтеатр в Пскове, Иоанно-Предтеченский монастырь и Музей космонавтики в Калуге. Предполагается, что ущерб от деятельности организованной группы превысил 100 миллионов рублей.

По данным «Коммерсанта», все фигуранты дела о хищениях в Минкультуры уже признали вину. При этом Колесников, Сергеев и Коченов уже вышли из СИЗО. Предполагается, что они дали показания на своих подельников.