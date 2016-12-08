Мещанский суд Москвы приговорил 62-летнего соучредителя компаний ООО «В.С.Л.-трейд» и «Е.Е. Трейд» к штрафу в размере 36,4 миллиона рублей по обвинению в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«По версии следствия, с августа 2013 года по декабрь 2015 года мужчина незаконно передал начальнику Казанского железнодорожного вокзала города Москвы денежные средства на общую сумму 910 тысяч рублей за неправомерное использование вышеуказанными коммерческими организациями площади на территории вокзала», — говорится в сообщении.

Приговор в законную силу еще не вступил. В пресс-службе отметили, что ведется расследование в отношении начальника вокзала Сергея Донецкого.

Дело на Донецкого Сергея завели в мае 2016 года. Ему вменяется статья за коммерческий подкуп. Также Донецкому предъявили обвинение в получении взятки.

Следствие считает, что Донецкий с августа 2013-го по май 2015 года через своего заместителя Волкова получил от представителя компании «Рэилвэй медиа» 630 тысяч рублей. Эти деньги ему передали за «непринятие мер по пресечению неправомерного использования арендатором дополнительных торговых площадей на вверенной ему территории вокзала, а также общее покровительство».