Обновлено: добавлена информация о задержаниях

Сотрудники ФСБ и Главного управления собственной безопасности МВД проводят обыски в Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции МВД. Об этом со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией, сообщает «Интерфакс».

По словам источника, оперативно-следственные действия проходят «в рамках расследования одного из ранее возбужденных уголовных дел». Он добавил, что задержанных на данный момент нет.

Официального подтверждения от МВД пока нет.

UPD (16:22): Источник ТАСС утверждает, что в ходе обысков были задержаны двое сотрудников управления.

«В ходе проведения оперативных мероприятий в ГУЭБиПК задержаны два его сотрудника. Они подозреваются в превышении должностных полномочий», — утверждает источник издания.

В сентябре 2016 года по делу о получении взятки в 7 миллионов рублей задержали сотрудника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко. Ему вменяют получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями и препятствование осуществлению правосудия. По результатам обысков у полковника обнаружили валюту на общую сумму в 9 миллиардов рублей. Позже также удалось найти 300 миллионов евро на зарубежных счетах семьи арестованного.