Специалисты «Левада-центра» выяснили, насколько хорошо россияне знакомы с Конституцией и как они оценивают ее роль в современном обществе.

41 % россиян никогда не читали

Конституцию

Еще 24 % опрошенных заявили, что изучали документ, но уже ничего оттуда не помнят. Столько же признались, что помнят содержание Конституции плохо.

И лишь каждый десятый (11 %) смог с уверенностью сказать, что хорошо знает, что гласит главный закон страны. О том, что 12 декабря отмечается День Конституции, вспомнили 70 % россиян.

Одновременно с этим 20 % респондентов заявили, что Конституция не играет значительной роли в жизни России, так как с ней все равно мало кто считается.

В частности, 12 % опрошенных уверены, что российские власти вообще не соблюдают положения документа. Еще 37 % полагают, что они придерживаются его лишь отчасти. В полное же следование властей Конституции верят 9 % россиян.

Еще 38 % населения считают, что Конституция все же гарантирует основные права и свободы граждан. Четверть опрошенных полагает, что документ нужен, чтобы поддерживать порядок в деятельности государства. А 7 % уверены, что Конституция помогает президенту контролировать Госдуму.