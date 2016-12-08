Президент России Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека заявил, что иногда бывает шокирован некомпетентностью российских судей. Об этом сообщает интернет-издание Republic.

Путин рассказал, что однажды видел постановление суда, в котором было «написано, что такой-то — фамилия — совершил преступление путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру».

Когда я смотрю на такие вещи, у меня просто оставшиеся волосы дыбом встают. Что это такое, совсем с ума сошли, что ли. Я не знаю насчет предвзятости, но насчет квалификации точно вопросы возникают владимир путин, президент Российской Федерации

Кроме того, президент призвал членов СПЧ обратить внимание на проблему социальных сетей. По мнению президента, их используют для вербовки в запрещенную организацию «Исламское государство», а также для проведения незаконных националистических массовых акций.