Министерство здравоохранения смягчит требования к выписыванию обезболивающих препаратов, содержащих наркотические вещества, пишут «Известия».

«Минздрав России прорабатывает вопрос упрощения требований, предъявляемых к назначению, выписыванию и обороту комбинированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства, в частности, оксикодон и бупренорфин и иные фармакологические активные компоненты», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Нововведение призвано улучшить качество жизни пациентов с хроническими болями и с онкологией. Таким образом, медики согласились, что повышение доступности сильных обезболивающих необходимо, но только если новые препараты смогут купировать боль сильнее традиционных опиоидов.

Речь идет о лекарствах, зарегистрированных в России в 2015 году, в состав которых входит налоксон: это таргин, который содержит оксикодон и используется для купирования хронической боли, и бупраксон с бупренорфином в составе, используемый для снятия острой боли.