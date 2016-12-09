Глава комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен обнародовал вторую часть доклада о допинге в российском спорте. В докладе, опубликованном на сайте ВАДА, утверждается, что 12 российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, употребляли допинг.

Также в ходе расследования комиссия выявила манипуляции с допинг-пробами более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта. В числе спортсменов, уличенных в приеме запрещенных препаратов, четыре золотых медалиста. В анализах двух атлетов, выигравших в Сочи четыре золотые медали, и у одной серебряной медалистки нашли «физически невозможное» содержание соли.

Кроме того, Макларен заявил, что Виталий Мутко, занимая должность министра спорта, был в курсе манипуляций с допинг-пробами российских атлетов и руководил данным процессом. Глава комиссии ВАДА якобы пытался назначить встречу с Мутко, но она не состоялась.

Первая часть доклада Главы комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена о применении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи появилась в июле 2016 года. В документе говорилось, что применение допинга российскими спортсменами в России поддерживается на государственном уровне. В частности в подмене допинг-проб участвуют министерство спорта, ФСБ, Российское антидопинговое агентство и антидопинговые лаборатории.