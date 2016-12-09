Агентство политических и экономических коммуникаций и Лаборатория региональных политических исследований НИУ ВШЭ представили итоговый рейтинг эффективности региональных властей за 2016 год. The Village публикует двадцатку лидеров.

Место Регион Индекс эффективности

Тюменская область 0,782

Татарстан 0,737

Белгородская область 0,734

Чечня 0,733

Ямало-Ненецкий автономный округ 0,73

Воронежская область 0,706

Москва 0,701

Башкортостан 0,693

Московская область 0,693

Сахалинская область 0,692

Ростовская область 0,686

Санкт-Петербург 0,684

Калужская область 0,683

Тульская область 0,678

Краснодарский край 0,672

Ленинградская область 0,672

Ненецкий автономный округ 0,665

Чукотский автономный округ 0,663

Челябинская область 0,658

Ханты-Мансийский автономный округ 0,658

В пятерку лучших регионов 2016 года по эффективности политико-управленческого блока вошли Чечня, Тюменская и Белгородская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ и Татарстан. Лучшими в социальном сфере оказались Тюменская область, Хабаровский край, Москва, а также Белгородская и Томская области. Наибольших же успехов в финансово-экономическом отношении добились в столице России, а также в Сахалинской, Тюменской, Воронежской и Московской областях.

В десятку аутсайдеров 2016 года по совокупному показателю эффективности попали Бурятия, Карелия, Дагестан, Курганская область, Адыгея, Архангельская область, Пермский край, Тыва, Марий Эл и Забайкальский край. Худшей по политико-управленческим показателям стала Карелия, по социальным — Ингушетия, а по финансово-экономическим — Курганская область и Бурятия.

Эксперты отмечают, что Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область улучшили свои позиции по сравнению с 2015 годом. Это же касается и совокупной эффективности региональных властей в целом. Предполагается, что она выросла за счет участия регионов в кампании по выборам депутатов Госдумы, ограничения дополнительной финансовой помощи из федерального центра, а также проведения антикоррупционной кампании и ареста губернаторов.

Рейтинг эффективности управления в субъектах России обновляется ежемесячно на протяжении года. Интегральный показатель высчитывается как среднее арифметическое рейтингов по политико-управленческому, социальному и финансово-экономическому блокам. Вдобавок учитывается эффективность бюрократии — индекс показывает, окупаются ли расходы регионального бюджета на общегосударственные нужды высокой эффективностью региональной власти. Оценка регионов проводится при содействии более чем 170 экспертов по региональной политике со всей страны.