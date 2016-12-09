Самые эффективные регионы России
Агентство политических и экономических коммуникаций и Лаборатория региональных политических исследований НИУ ВШЭ представили итоговый рейтинг эффективности региональных властей за 2016 год. The Village публикует двадцатку лидеров.
Место
Регион
Индекс эффективности
Тюменская область
0,782
Татарстан
0,737
Белгородская область
0,734
Чечня
0,733
Ямало-Ненецкий автономный округ
0,73
Воронежская область
0,706
Москва
0,701
Башкортостан
0,693
Московская область
0,693
Сахалинская область
0,692
Ростовская область
0,686
Санкт-Петербург
0,684
Калужская область
0,683
Тульская область
0,678
Краснодарский край
0,672
Ленинградская область
0,672
Ненецкий автономный округ
0,665
Чукотский автономный округ
0,663
Челябинская область
0,658
Ханты-Мансийский автономный округ
0,658
В пятерку лучших регионов 2016 года по эффективности политико-управленческого блока вошли Чечня, Тюменская и Белгородская области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ и Татарстан. Лучшими в социальном сфере оказались Тюменская область, Хабаровский край, Москва, а также Белгородская и Томская области. Наибольших же успехов в финансово-экономическом отношении добились в столице России, а также в Сахалинской, Тюменской, Воронежской и Московской областях.
В десятку аутсайдеров 2016 года по совокупному показателю эффективности попали Бурятия, Карелия, Дагестан, Курганская область, Адыгея, Архангельская область, Пермский край, Тыва, Марий Эл и Забайкальский край. Худшей по политико-управленческим показателям стала Карелия, по социальным — Ингушетия, а по финансово-экономическим — Курганская область и Бурятия.
Эксперты отмечают, что Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область улучшили свои позиции по сравнению с 2015 годом. Это же касается и совокупной эффективности региональных властей в целом. Предполагается, что она выросла за счет участия регионов в кампании по выборам депутатов Госдумы, ограничения дополнительной финансовой помощи из федерального центра, а также проведения антикоррупционной кампании и ареста губернаторов.
Рейтинг эффективности управления в субъектах России обновляется ежемесячно на протяжении года. Интегральный показатель высчитывается как среднее арифметическое рейтингов по политико-управленческому, социальному и финансово-экономическому блокам. Вдобавок учитывается эффективность бюрократии — индекс показывает, окупаются ли расходы регионального бюджета на общегосударственные нужды высокой эффективностью региональной власти. Оценка регионов проводится при содействии более чем 170 экспертов по региональной политике со всей страны.
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