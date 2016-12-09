Международный олимпийский комитет перепроверит 254 анализа, взятых у российских спортсменов в ходе Игр в Сочи в 2014 году. Об этом сообщается на сайте МОК.

У спортсменов возьмут на проверку анализы мочи. «Все 63 пробы крови, взятые у российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи, уже были повторно проанализированы в сотрудничестве с профессором Маклареном и дали отрицательный результат», — говорится в заявлении.

В МОК добавили, что глава комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен не был уполномочен проводить собственный анализ допинг-проб спортсменов.

Ранее глава комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричард Макларен обнародовал вторую часть доклада о допинге в российском спорте.

В докладе утверждается, что 12 российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, употребляли допинг. Согласно докладу, комиссия выявила манипуляции с допинг-пробами более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта.

Первая часть доклада Макларена о применении допинга российскими спортсменами на Олимпиаде в Сочи появилась в июле. В документе говорилось, что применение допинга олимпийцами в России поддерживается на государственном уровне. В частности, в подмене допинг-проб участвуют министерство спорта, ФСБ, Российское антидопинговое агентство и антидопинговые лаборатории.