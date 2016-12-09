Президентский центр Б. Н. Ельцина сравнил негативные высказывания режиссера Никиты Михалкова с позицией: «Я Пастернака не читал, но осуждаю». Как отметили в пресс-службе центра, их деятельность соответствует российскому законодательству, передает ТАСС.

Деятельность „Ельцин Центра“ регламентируется уставом, в котором четко определена наша миссия и вытекающие из нее задачи. Попечительский совет, который возглавляет руководитель администрации президента России, регулярно заслушивает отчеты „Ельцин Центра“ и обсуждает на своих заседаниях его работу. Деятельность „Ельцин Центра“ полностью соответствует уставным задачам и российскому законодательству пресс-служба Президентского центра Б. Н. Ельцина

Ранее исполнительный директор музея Ельцина Александр Дроздов заявил, что ждет личной встречи с режиссером в «Ельцин Центре». «Мы были бы счастливы показать ему экспонаты, с которыми он точно знаком. У нас есть несколько очень трогательных документов — обращение Михалкова к первому президенту в качестве его доверенного лица на выборах. Это было искренне, что всегда свойственно Никите Сергеевичу в выражениях его любви к действующей власти в любых ее формах», — сказал исполнительный директор музея.

Ранее 9 декабря режиссер Никита Михалков сказал о музее, что «в центре ежедневно осуществляются инъекции разрушения самосознания людей». Режиссер призвал сменить вектор деятельности пространства, сравнив его работу с ядом.