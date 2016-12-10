В Москве отменили рейв-вечеринку DATA команды техноклуба Arma17, которая должна была начаться на заводе «Молния» в 23:55 в субботу, 10 декабря. Об этом The Village сообщили представители организаторов.

Причиной отмены предположительно является предостережение Кузьминский межрайонной прокуратуры, о котором стало известно в субботу, 10 декабря, в 11:00. Официального распоряжения организаторы пока не получили.

Команда «Армы» подчеркивает, что 22 ноября 2016 года она получила распоряжение о проведении культурно-массового мероприятия от префектуры Юго-Восточного административного округа Москвы. В пятницу, 9 декабря, планы по проведению вечеринки подтвердили на заседании рабочего штаба префектуры с участием представителей МВД и МЧС.

Билеты можно вернуть 10 декабря с 19:00 до 23:00 в клубе «Рабица». О дополнительных днях работы кассы организаторы сообщат отдельно.

Переноса выступлений артистов на другие площадки не запланировано.

Вечеринку DATA организовывали те же люди, что и фестиваль Outline, который летом 2016 года тоже запретили в последний момент.