Обновлено: добавлена информации об аресте предполагаемого водителя автомобиля

Полиция задержала девушку, которая была за рулем автомобиля Hummer, проехавшего накануне по пешеходным дорожкам и лестнице главного здания МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам источников, ранее девушка неоднократно привлекалась к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.

В субботу, 10 декабря, в интернете появилось видео, на котором Hummer вишневого цвета (за рулем которого сидит девушка) ездит по газонам и пешеходным дорожкам на территории МГУ и пытается заехать на лестницу главного здания. Кроме девушки, в машине находились несколько ее друзей.

UPD (13:54): Никулинский суд Москвы 12 декабря арестовал на 14 суток владельца автомобиля Алексея Смагина. ТАСС утверждает, что молодой человек был за рулем автомобиля во время записи видео. Его признали виновным в мелком хулиганстве (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ).

В сентябре в МГУ уже происходил аналогичный инцидент — тогда внедорожник Hummer также проехал по ступеням главного здания вуза. Видео происшествия выложили на YouTube.