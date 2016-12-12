Татфондбанк начал ограничивать операции по выдаче наличных в своих банкоматах. Об этом сообщает «Интерфакс». Также введено ограничение на выдачу вкладов физлицам.

Сотрудники банка рассказали, что банкоматы организации выдают не более одной тысячи рублей на человека, кассы — не более 10 тысяч рублей. Ограничения для вкладчиков составляют 50 тысяч рублей. Оставшуюся сумму можно получить по предварительной записи.

В колл-центре банка уточнили, что ограничения на выдачу наличных с карточки составляют 15 тысяч рублей в сутки. По словам представителя банка, это ограничение распространяется на выдачу денег через кассу. По поводу ограничений на выдачу вкладов в банке заявили, что без заказа можно забрать 50 тысяч рублей, а «свыше данной суммы необходимо заказать».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на комитет Центрального банка по оздоровлению сообщал, что ЦБ рассматривал в отношении банка процедуру санации. Информацию о ведении переговоров в ЦБ в банке подтвердили.

«Условия и параметры государственной поддержки будут утверждены в ближайшее время Комитетом по банковскому надзору. Интересы инвесторов и кредиторов будут защищены», — комментировали информацию в банке.

Татфондбанк по итогам трех кварталов 2016 года занимал 43 место в рейтинге «Интерфакс-100» по размеру активов. 51 % банка через ряд структур принадлежит правительству Татарстана.

В Москве есть одно отделение банка — на проспекте Мира, дом 62, строение 1.