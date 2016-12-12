Телеканал «Пятница» подал иск о защите деловой репутации против 20 пользователей Facebook, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение канала.

Претензии телеканала касаются обсуждения в социальной сети выпуска программы «Ревизорро», который был сделан в московском кафе «Одесса-мама». Ранее эпизоды программы снимались в гостиницах и заведениях в регионах. При обсуждении выпуска комментаторы, как говорится в сообщении телеканала, «не брезговали клеветой», якобы распространяя недостоверные сведения и нанося таким образом ущерб репутации канала. Генеральный директор «Пятницы» Николай Картозия подтвердил изданию факт подачи иска.

«Я хочу, чтобы люди поняли, что нельзя безнаказанно публично писать, что мы берем взятки. Нельзя безнаказанно угрожать [ведущей передачи Елене] Летучей, обещать отрезать ей голову и выпустить кишки», — считает Картозия.

Представительница канала Наталья Абрамочкина добавила, что в иске указаны имена 20 человек, высказывания которых порочат репутацию «Пятницы». Абрамочкина рассказала, что юристы канала просматривали комментарии на страницах известных людей с большой аудиторией и выбирали пользователей с самыми резкими суждениями. Так, часть пользователей, указанных в иске, оставляли комментарии в фейсбуке блогера Ильи Варламова.

Канал не имеет материальных претензий к указанным в иске лицам. В иске требуется удалить комментарии и опровергнуть имеющуюся в них информацию.