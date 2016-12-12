Общественная организация «Русский академический фонд» пожаловалась генпрокурору Юрию Чайке на книгу «Иллюстрированный уголовный кодекс для подростков», содержащую описания преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает в направленном в Генпрокуратуру письме директор фонда Олег Казенков, книга содержит сведения, «которые могут повредить моральному развитию подростков и противоречат федеральному закону „О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию“».

Аналогичные обращения «Русский академический фонд» направил в Роспотребнадзор и Роспечать. «Если бы не некоторые провокационные примеры, книгу можно было бы даже назвать полезной. Все же довольно странно объяснять детям, что хорошо, а что плохо, таким образом», — подчеркнул Казенков в разговоре с ТАСС.

В книге, например, описывается случай сексуального насилия над девочкой в состоянии алкогольного опьянения. «Надя ненавидела одноклассницу Иру. На вечеринке Ира выпила много спиртного и уснула в другой комнате на диване. Надя воспользовалась моментом и вставила спящей девушке в анус карандаш. В результате Иру отвезли на скорой в больницу с внутренней травмой, а Надю осудили по статье», — пишут авторы книги.

В другом примере авторы описывают случай расправы над мальчиком: «В спортивном лагере ребята решили отомстить Диме и унизить его. Они, угрожая ему физической расправой, заставили его раздеться и губами дотрагиваться до их половых органов».