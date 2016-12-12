Министр культуры Владимир Мединский высказался в поддержку режиссера Никиты Михалкова, который раскритиковал «Ельцин центр» в Екатеринбурге. Об этом говорится в статье министра «Битва при Ельцине» на сайте «История России».

В «Ельцин центре» переплюнули всех прочих сектантов: там вырезали у России вообще всю историю. Потому что она не соответствует чьим-то догмам о какой-то «европейской цивилизации». Владимир Мединский, министр культуры

При этом Мединский заявил, что в музее, посвященном первому президенту России, его подставляют. «Увы, в „Ельцин центре“, представляя в злополучном видеофильме историю России как череду бессмыслицы и беспросветности, — подставляют и самого Ельцина. Получается, что тысячу лет многие поколения наших предков шли „не в ногу“ и только один Ельцин „в ногу“. Чего здесь больше — комизма или глупости? А с другой стороны, выходит, что первый президент России взялся ниоткуда, за его спиной нет истории России — ни великих триумфов, ни реальных трагедий?», — заявил автор статьи.

Ранее стало известно, что заместитель исполнительного директора «Ельцин центра» историк Никита Соколов собирается подать в суд на режиссера Никиту Михалкова за его высказывания в адрес учреждения.

9 декабря режиссер Никита Михалков заявил, что «в Елицин центре ежедневно осуществляются инъекции разрушения самосознания людей». Режиссер призвал сменить вектор деятельности пространства, сравнив его работу с ядом.