Вечером в понедельник, 12 декабря, полиция задержала 15 человек, читавших Конституцию около здания правительства на Горбатом мосту в Москве. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

Всех задержанных доставили в ОВД «Пресненский». Они провели там больше трех часов. В итоге, на всех участников акции ко Дню Конституции составили протоколы о нарушении части 5 статьи 20.2 КоАП о порядке проведения публичных мероприятий.

Аналогичные задержания прошли и в других городах России. Так, в Санкт-Петербурге задержали несколько человек у здания Конституционного суда, а в Саратове правоохранители перехватили члена КПРФ Дмитрия Сорокина по дороге на организованный им же митинг.

12 декабря в России отмечается День Конституции. Главный закон страны приняли в 1993 году по итогам референдума.