Министерство юстиции предложило Темирлану Эскерханову, обвиняемому в убийстве Бориса Немцова, согласиться на досудебное урегулирование его жалоб на российских правоохранителей, поступивших в Европейский суд по правам человека, в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, фигуранту дела об убийстве Немцова предлагают компенсацию в 6 тысяч евро за отзыв претензий на то, что столичные суды затягивают рассмотрение его обращений о незаконном продлении ареста и ненадлежащих условиях содержания в СИЗО. Российская сторона признала факт нарушения соответствующих требований Конвенции о защите прав и основных свобод человека и обещает перечислить деньги в течение трех месяцев после официального подтверждения согласия на мировую.

По словам адвоката Эксерханова Розы Магомедовой, пока ее подзащитный и его родственники изучают предложение Минюста и, скорее всего, примут его. «Однако мы будем и в дальнейшем внимательно следить за соблюдением прав своего клиента и, если они будут нарушаться, снова обратимся в ЕСПЧ. Вообще, условия содержания подследственных в СИЗО, на мой взгляд, настолько плохи, что жаловаться есть основания чуть ли не у каждого из них», — добавила она.

Примеру Эскерханова уже последовали и остальные фигуранты дела об убийстве Немцова, в том числе предполагаемый исполнитель заказа Заур Дадаев. Все они подали практически одинаковые жалобы в ЕСПЧ.

В Федеральной службе исполнения наказаний с жалобами фигурантов по делу об убийстве Бориса Немцова не соглашаются. Их считают «необоснованными».

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года. По делу арестовали пятерых выходцев из Чечни: Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шагита Губашева, Хамзата Бахаева и Темирлана Эскерханова. Следствие считает, что обвиняемые тщательно готовились к убийству политика, но при этом выступали лишь исполнителями поручения бывшего бойца батальона «Север» Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц. За свою работу они должны были получить вознаграждение в 15 миллионов рублей.