Больше половины россиян заявили, что их отношение к президенту России Владимиру Путину изменилось. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Левады-центра».

29 % опрошенных заявили, что

их отношение к Путину ухудшилось

Тогда как 14 % респондентов заявили, что отношение к нему улучшилось. Отмечается также, что 29 % участников опроса доверяют Путину и 28 % считают, что президент «успешно и достойно справляется с решением проблем страны». Три четверти уверены, что Путин «искренне хочет добиться повышения благосостояния населения».

У 48 % населения возникают опасения по поводу исполнения обещаний президента из-за бюрократии и отсутствия хорошей команды. А 23 % населения вообще сомневается в стремлении президента выполнить свои обещания.

В исследовании «Левада-центра» приняли участие 1600 человек в 137 населенных пунктах России.