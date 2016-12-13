Оппозиционер Алексей Навальный объявил о своем намерении баллотироваться в президенты России на выборах в 2018 году. Об этом он сообщил на официальном сайте своей кампании.

В своей предвыборной программе политик предлагает освободить предпринимателей с небольшим доходом от налогов и отчетности, установить минимальный размер оплаты труда в 25 тысяч рублей и поднять минимальные пенсии выше прожиточного минимума. Также Навальный заявил о необходимости удвоить расходы на здравоохранение, чтобы обеспечить современный уровень медицинских услуг.

Вдобавок к этому оппозиционер предложил провести реформу судебной и правоохранительной систем, дать больше прав органам местного самоуправления, в особенности — в финансовом плане, а также ввести «визовый режим со Средней Азией и странами Закавказья».

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В октябре 2013 года Алексея Навального приговорили к условному сроку в пять лет по делу «Кировлеса». Если решение суда не отменят, то его судимость будет погашена только в 2023 году — через пять лет после условного срока. В таком случае в соответствии с действующим законодательством политик сможет баллотироваться в президенты только в 2033 году — через 10 лет после погашения судимости. Исправить ситуацию может пересмотр дела, который сейчас идет в Кирове.