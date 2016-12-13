Сотрудники московского уголовного розыска провели обыски у фанатов клуба ЦСКА в ходе расследования уголовного дела о хулиганстве, которое завели после матча со «Спартаком». Об этом со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

По словам источника агентства, по факту инцидента завели уголовное дело по статье вандализм (статья 214 УК РФ), которое потом переквалифицировали в статью хулиганство (част вторая статьи 213 УК РФ).

«Экстремистской составляющей в действиях футбольных болельщиков на матче не выявлено. Полицейские пытаются установить тех, кто непосредственно причастен к факту хулиганства на стадионе, чтобы привлечь их к уголовной ответственности», — заявил источник.

29 октября прошел матч между «Спартаком» и ЦСКА, который закончился со счетом 3:1 в пользу первой команды. По данным полиции, на стадионе задержали 70 человек, семеро из них — за использование пиротехники.